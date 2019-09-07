Два мировых рекорда поставили на ВДНХ в Москве в День города

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Традиционно ВДНХ становится одной из главных площадок празднования дня рождения Москвы: там проходят фестивали, концерты, образовательные мероприятия, из-за своих небывалых масштабов они попадают в мировые Книги рекордов. Корреспондент ТАСС присоединился к гуляниям в день 872-летия столицы и узнал, какими достижениями главная выставка страны удивила в этот раз.

День города в Москве в этом году отмечают 7 и 8 сентября. На 2019 год приходится также 80-летний юбилей ВДНХ, поэтому тематика праздника связана с этой датой. Праздничная программа организована во всех округах столицы, главные торжества проходят на ВДНХ и Тверской улице, которая в эти дни стала пешеходной. Днем главную выставку страны посетили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Праздничные рекорды

Традиционно ВДНХ является площадкой новых рекордов и достижений. Так, в 2016 году был установлен рекорд Книги Гиннесса по созданию самой длинной неразрывной линии скворечников, образующей силуэт птицы. В том году, по данным Мировой Академии рекордов (The World Record Academy), ВДНХ была признана площадкой с самым большим в мире катком с искусственным ледовым покрытием. Летом текущего года народный артист России Николай Цискаридзе провел урок балета, в котором приняли участие более 1 тыс. человек, занятие вошло в Книгу рекордов России как самый массовый урок балета.

В день рождения столицы в Зеленом театре ВДНХ был установлен мировой рекорд Гиннеса по самой массовой дегустации кофе: напиток пришли попробовать около 3 тыс. человек. Прежний рекорд принадлежал одному из городов Колумбии, тогда на аналогичное мероприятие пришли 1559 человек.

"Поздравляю Москву с Днем города и новым мировым рекордом. Это очень активный, бурлящий город, Москва вообще сильна в массовом участии. Я желаю вашему городу еще многих рекордов и уверена, что вы сможете их поставить", - сказала ТАСС представитель Книги рекордов Гиннесса Шейда Субаси.

В рамках рекорда было приготовлено и выпито более 300 литров свежезаваренного натурального кофе. Субаси тщательно следила за соблюдением правил и инструкций: каждый участник должен был получить номерной бейдж и попробовать три типа кофе. Процесс дегустации обязательно включал объяснение сортов напитка, его происхождения, текстуры, кислотности, вкуса, послевкусия.

Еще один рекорд в честь дня рождения столицы был установлен на площади Промышленности. Там собрались более 3,5 тыс. человек, чтобы принять участие в самом массовом танцевальном флешмобе. В течение 1,5 минуты участники синхронно выполнили зажигательные танцевальные движения, помогали им вице-чемпион Европы среди профессионалов в программе европейского секвея Виталий Сурма, чемпионка России по танцам Лиза Семашко и вице-чемпионка России среди профессионалов по танцам Анжела Куряшова. Установке рекорда предшествовало несколько репетиций и генеральный прогон.

"Установлен новый мировой рекорд. На площади Промышленности прошел самый массовый танцевальный урок. Заявленное количество участников - 3 570 человек. Также рекорд попадает в реестр рекордов России", - сказал генеральный директор международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд" Владислав Копылов.

Ценные артефакты в подарок

Ко Дню города приурочили открытие обновленного павильона "Казахстан", который существует на ВДНХ с 1937 года. В 1960-х годах многие декоративные элементы фасада и интерьера были утрачены, на их воссоздание потребовалась порядка двух лет. В частности, павильону вернули памятники казахскому певцу и поэту Джамбуле Джабаеву (1846-1945) и Герою Социалистического Труда Шыганаку Берсиеву (1881-1944). Также в ходе реставрации специалисты воссоздали купол со шпилем высотой 9 м.

После открытия павильона первыми лицами РФ и первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым у подножия здания начался праздничный концерт.

"ВДНХ для нас является местом, где собраны лучшие достижения стран СНГ, бывшего Советского Союза. Мы подготовили посетителям выставки особый подарок: привезли ценные артефакты, найденные на просторах Казахстана - скульптуры коня и воина гуннского периода. Находкам несколько сотен лет, они выполнены из чистого золота. Артефакты являются невыездными, но учитывая важность сотрудничества России и Казахстана, мы в виде исключения привезли их на ВДНХ на временную экспозицию", - сказал ТАСС руководитель направления музыкального искусства Министерства культуры и спорта Республики Казахстан Гани Муратов.

Он поздравил москвичей с Днем города и пригласил всех желающих отметить Дни культуры Казахстана, которые проходят во всех городах России. Намечено много мероприятий, в частности, в столице пройдут гала-концерты с участием артистов республики, показы казахстанского кино и выставки, посвященные истории Казахстана. Кроме того, национальные театры посетят с гастролями Новосибирск и Красноярск.

Праздник с заботой о здоровье

В перерыве между посещением развлекательных площадок, гости ВДНХ заходили в павильон "Здоровая Москва", где можно пройти диспансеризацию - пациентов там принимают с 8:00 утра до официального старта праздничных гуляний. По словам замруководителя Департамента здравоохранения Москвы Елены Богородской, мобильная поликлиника на ВДНХ пользуется особой популярностью, особенно активно ее посещают в День города.

"Здесь, как и в любом из 46 павильонов "Здоровая Москва", можно в любое время бесплатно пройти профилактические обследование. В павильоне доступны УЗИ, консультации врачей-специалистов. При необходимости дообследования непосредственно из павильона москвичи могут дистанционно записаться к врачу или на исследования в свою поликлинику", - рассказала Богородска ТАСС, отметив, что за летний период в павильоне прошли обследование более 7,8 тыс. человек.

Завершились празднования 7 сентября красочным шоу фейерверков. Салют запустили с площадки в Мичуринском саду в 21:00.