Врачи провели первый осмотр детей, доставленных из Сирии в Москву

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Четверых российских детей из Сирии доставили в субботу вечером в Национальный центр здоровья детей Минздрава РФ, где специалисты провели первый осмотр. Серьезных отклонений в их состоянии здоровья не наблюдается, сообщил журналистам директор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Министерства здравоохранения России Андрей Фисенко.

"Первый осмотр уже провели врачи-специалисты, серьезных отклонений от нормы мы не нашли. Дети перенесли тяжелую психологическую травму за время пребывания в местах заключения. Мы завтра предложим детальное обследование, по результатам которого будут созданы рекомендации", - сказал он.

Фисенко добавил, что медицинские рекомендации начнут выполнять специалисты в Москве, а затем их передадут врачам в Чеченскую Республику и Республику Дагестан, куда будут направлены пациенты. Планируется, что дети пробудут в больнице от двух до трех суток.

В субботу вечером самолет Минобороны доставил в Россию из Сирии четырех детей россиян, уехавших в эту страну воевать на стороне антиправительственных и террористических группировок. В Сирии дети содержались вместе с родителями в тюрьме в лагере Аль-Холь, находящемся на территории, временно неподконтрольной Дамаску. В полете их сопровождала детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Ранее Кузнецова сообщала, что российская сторона подготовила документы на возвращение к родственникам в РФ четырех детей, которые родились в Сирии у россиян, уехавших в эту страну воевать на стороне антиправительственных группировок. По ее словам, алгоритм работы по возвращению детей к родственникам в России уже отработан в Ираке. В начале августа на форуме молодых семей в Пскове Кузнецова сообщала, что последние 30 детей будут возвращены родственникам в России из Ирака до конца сентября.

В 2017 году при детском омбудсмене была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий. Совместно с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами был выработан алгоритм действий, благодаря которому в декабре 2018 года, феврале и июле 2019 года в Россию из Ирака были возвращены 90 детей.