Проект "Прошагай город" начал движение по стране с Якутска

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Туристический проект "Прошагай город", участники которого в формате квеста наносят на карты Google и "Яндекс" городские достопримечательности, будет реализован в городах по всей стране. Ранее акция проводилась в моногорорах, первым крупным городом, присоединившимся к ней, станет Якутск, сообщила ТАСС гендиректор Фонда развития моногородов (Моногорода.рф) Ирина Макиева.

"Туристический проект "Прошагай город", который был запущен Фондом развития моногородов совместно с ВЭБ.РФ, Российским экспортным центром, компаниями Google и Яндекс в моногородах России, проведут по всей стране. Первым из крупных городов к акции присоединится Якутск, где квест пройдет 8 сентября в рамках Дня города", - сказал она.

В воскресенье жители Якутска пройдут по пяти маршрутам и нанесут на онлайн-карты свыше 35 объектов, 10 из которых - субъекты малого и среднего бизнеса. Впервые в акции примут участие инвалиды-колясочники и любители скандинавской ходьбы.

Макиева пояснила, что на к акции присоединились порядка 100 моногородов, на территории которых были отмечены более 1,7 тыс. новых объектов. "В моногородах проект стартовал "на ура". Это не просто привлечение туристов, это развитие малого и среднего бизнеса, в перспективе - создание новых рабочих мест, новые инвестиции. Механизм квеста отработан, теперь этот успешный опыт по поручению Игоря Ивановича Шувалова (глава госкорпорации "ВЭБ.РФ") мы передаем городам всей России", - добавила гендиректор фонда.