Гости благотворительного праздника во Владивостоке съели более 3 тыс. порций мороженого

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Гости благотворительного фестиваля "День доброго мороженого", который прошел в воскресенье на Спортивной набережной Владивостока, съели более 3 тыс. порций десерта, сообщила пресс-служба администрации Приморья. Собранные на празднике средства будут направлены в помощь детям с онкогематологическими заболеваниями.

"В этом году в рамках праздника проходят концерты творческих коллективов края, ярмарка товаров, сувениров, изделий ручной работы, продуктов питания, мастер-классы, квесты, конкурсы, игры. Но главная "изюминка" - это раздача мороженного за каждое сделанное пожертвование команде, представляющей изделия народного творчества, игрушки, выпечку и многое другое. В этом году в соревновании приняли участие 16 команд. В течение нескольких часов приморцы съели на набережной Владивостока более 3 тысяч порций "доброго" мороженого", - говорится в сообщении.

Праздник, главная цель которого привлечь внимание к благотворительности, предоставить возможность людям помочь детям с онкогематологическими заболеваниями, впервые прошел в 2016 году. Каждый год организаторы стараются сделать мероприятие еще лучше, и сборы в помощь детям растут. Так, в прошлом году средства от благотворителей направили на помощь почти 50 приморским детям, уточнила пресс-служба краевой администрации.