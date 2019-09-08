Ветераны в Самаре почтили память жертв блокады Ленинграда

САМАРА, 8 сентября. /ТАСС/. Память жертв блокады Ленинграда почтили в Самаре, куда в годы Великой Отечественной войны было эвакуировано около 3 тыс. жителей из осажденного города. Жители блокадного Ленинграда возложили цветы к памятнику на Аллее блокадников в парке Победы, передает корреспондент ТАСС с церемонии.

"Во многих городах живут жители Ленинграда, и все сегодня вспоминают этот день. Люди в блокаде не знали, что их ожидает 900 суровых дней. Мы собрались здесь, чтобы почтить память погибших жителей Ленинграда и тех, кто его освобождал", - сказал руководитель самарской общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Валерий Довгялло.

В 1941 году 8 сентября во время Великой Отечественной войны началась осада Ленинграда, была прервана сухопутная связь города со страной. В Самару (тогда город назывался Куйбышевым) из Ленинграда было эвакуировано порядка 3 тыс. человек. В честь подвига жителей и защитников блокадного города в 2016 году в парке Победы в Самаре открыли памятник на Аллее памяти блокадникам, а в самарской школе № 175 создали музей защитников блокадного Ленинграда.

В Самаре ветераны-блокадники, а также школьники возложили цветы к Вечному огню и памятнику блокадникам.