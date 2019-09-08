СМИ: Наоми Кэмпбелл и посол России в Руанде дали имена детенышам горилл

ПРЕТОРИЯ, 8 сентября. /ТАСС/. Свои имена получили 25 детенышей горилл на ежегодной церемонии Квита Изина, которая состоялась в Руанде. Число ее участников превысило 50 тыс. человек, сообщила руандийская газета The New Times.

Право дать гориллам имена предоставляется как представителям шоу-бизнеса, спортсменам с мировым именем, политикам, дипломатам, деятелям культуры, так и людям, внесшим значительный вклад в защиту природы. Имя для детенышей выбирает каждый из удостоенных этой чести, правда, с учетом мнения руандийских специалистов.

Присутствовавшая на церемонии британская супермодель, актриса и певица Наоми Кэмпбелл назвала родившуюся в конце 2019 года гориллу "Интарутва", что означает "Совершенство". Бывший капитан английского футбольного клуба "Арсенал" Тони Адамс выбрал для еще одной гориллы имя "Сура и Руанда". В переводе это значит "Визит в Руанду". Оно, по словам спортсмена, "символизирует партнерство Руанды с "Арсеналом", который является официальным партнером этой африканской страны по туризму".

Экс-премьер-министр Эфиопии Хайлемариам Десалень выбрал имя "Умукуру" для гориллы в память слона Мутвару, который был чрезвычайно популярен среди туристов и фотографов. Живший в руандийском национальном парке Акагера, он умер в 2018 году в возрасте 48 лет.

Бывший голландский полузащитник, игравший в "Барселоне" и "Манчестер Юнайтед", а ныне футбольный менеджер Луи ван Гал дал новорожденной горилле имя "Ингогози", которое символизирует восстановление Руанды после трагических событий 1994 года, отмеченных геноцидом.

The New Times отмечает, что посол РФ в Руанде Карэн Чальян выбрал одной из маленьких горилл из семьи Нтамбара имя "Умвихарико", что означает "Исключение". Американский певец Шейфер Чимер Смит, известный как Ne-Yo, назвал гориллу "Бирачйаза", что означает "Грядут великие дела".

На церемонии присутствовал президент Руанды Поль Кагаме. С 2005 года - даты начала этой международной акции, имена были присвоены уже 281-й горилле.

Спасенные от исчезновения

Церемония прошла в северном руандийском районе Мусанзе, где расположена основная часть легендарного национального парка Бирунга, известного также как парк Вулканов. Именно в этом парке, территория которого составляет 160 кв. км, обитают горные гориллы. Они отличаются мощным телосложением. Так, самцы достигают роста в 1 метр 85 сантиметров и весят до 220 кг.

В конце XX века эти человекообразные обезьяны оказались на грани исчезновения и попали в Красную книгу. Так, в 1985 году насчитывалось только 300 подобных особей. Однако благодаря усилиям международного сообщества и властей Руанды их численность увеличивается.

Согласно последним данным, на 2018 год количество этих приматов достигло 1004 особей. Большинство из них проживает на территории Руанды в районе потухших вулканов, остальные - через границу в национальном парке Бвиди в Уганде.

Церемония Квита Изина, основанная на старой традиции народов Руанды, сыграла ключевую положительную роль в деле сохранения этого уникального вида семейства гоминидов.