Песков назвал незаменимым ручное управление, которое Путин использует в сложных ситуациях

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Президенту РФ Владимиру Путину приходится переходить на ручное управление в сложных ситуациях, например, наподобие той, что сложилась из-за паводков в Иркутской области. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

"Президент [Путин] в данном случае незаменим, именно в плане ручного управления. Парадоксальная ситуация: половина Тулуна находится в зоне ЧС, а вторая половина Тулуна не находится в зоне ЧС, но граждане там живут в таких же подтопленных домах. Вот если идти по бюрократической схеме, то про вторую половину Тулуна никто говорить не будет, потому что по закону это не положено. И такие решения может принимать только президент", - сказал Песков о значимости личного содействия Путина в таких случаях.

По его словам, президент России всегда проявляет участие к людям, попавшим в беду, и руководствуется этим при принятии решений, как это было и во время совещания по вопросу жилищного обеспечения граждан, пострадавших от наводнения 2 сентября в Тулуне.

"Вы знаете его отношение к людям - для него это главное. И поэтому, конечно, когда он видит какую-то людскую боль, людское отчаяние, он это всегда воспринимает как свою собственную проблему. На основе тех тем, которые поднимали граждане, он и проводил совещание", - рассказал пресс-секретарь президента.

Президент Владимир Путин во время посещения 2 сентября пострадавшего от паводков города Тулуна отметил, что проблемы людей при ликвидации последствий наводнения решаются медленно, это сопровождается волокитой и управленческими сбоями. Он сообщил, что режим ЧС в регионе будет сохраняться до тех пор, пока не будут решены все жилищные вопросы.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. По уточненным данным, было подтоплено почти 11 тыс. домов и 17,4 тыс. других помещений. 1,3 тыс. жилых домов снесло потоком воды, также более 5 тыс. строений пойдет под снос.