В Берлине прошла встреча "детей Рейхстага"

БЕРЛИН, 8 сентября. /ТАСС/. В Берлине в воскресенье прошла встреча "детей Рейхстага" - немцев, которые родились около 75 лет назад в этом историческом здании, в подвале которого в последние годы Второй мировой войны был временно создан родильный дом. Их встречал председатель Бундестага Вольфганг Шойбле.

Гинекологическое отделение столичной клиники "Шарите" здесь тогда оборудовало родильное отделение, о котором в наши дни известно не так много. "Из имеющихся источников нельзя заключить, в какой точный период времени "Шарите" использовала подвал Рейхстага в качестве ночного укрытия для женщин на последнем месяце беременности, рожениц и их новорожденных", - отмечается в сообщении Бундестага.

На открытый призыв Шойбле собраться в нынешнем здании парламента откликнулись около 15 человек. "Мы не знаем, сколько человек здесь появились на свет. Все документы уничтожены", - заявил председатель Бундестага во время приема.

"Каждый раз, когда я показываю свое свидетельство о рождении, люди пребывают в замешательстве", - рассказал один из участников, берлинец Михаэль Турнес. Его слова приводит агентство DPA. "Рожден в Рейхстаге", - буквально написано от руки в его документе. 75-летний мужчина долгое время проживал за границей и лишь в 1990-е годы вернулся в родной город.

"У меня такая же пометка в свидетельстве о рождении, но набранная на печатной машинке", - сообщила Моника Айзер из Касселя. "Берлин и [здание] Рейхстаг - всегда что-то особенное для меня, здесь ощущается история", - рассказала она.

"Дети Рейхстага" предложили Шойбле установить памятную доску на месте бывшего родильного отделения и инициировали сбор подписей. "Мы сделаем что-то в этом направлении", - пообещал председатель парламента ФРГ.