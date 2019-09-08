Участковую комиссию проверяют в Крыму в связи с подозрениями на попытку вброса

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Правоохранители опрашивают председателя одной из участковых избирательных комиссий в Красногвардейском районе Крыма в связи с подозрениями на попытку вброса бюллетеней, сообщил в воскресенье журналистам председатель избиркома республики Михаил Малышев.

"Нужно нам понять, что происходило на одном из участков, и в зависимости от этого будет приниматься решение, то ли обращение в правоохранительные органы, то ли будет достаточно тех объяснений, которые мы получим от участковой комиссии. Проверяют в Красногвардейском районе одну из участковых комиссий, потом будем определяться, как будем принимать решение по голосованию на том участке, о котором идет речь. Правоохранительные органы опрашивают председателя комиссии", - сказал Малышев.

Он уточнил, что региональный избирком потребовал, чтобы председатель избирательной комиссии, члены комиссии и наблюдатели написали объяснительные. "Выясняется, что это за бюллетени. Каким образом они оказались у нее и потом, якобы, она пошла в сторону ящиков для голосования. То есть, не исключаю вероятности того, что это были неправомерные действия именно председателя комиссии", - добавил председатель избиркома.

О выборах в Крыму

Выборы в Госсовет республики прошли 8 сентября, в единый день голосования. Госсовет состоит из 75 депутатов, 50 из которых избираются по республиканскому избирательному округу и 25 - по одномандатным избирательным округам. Сейчас 70 мест в парламенте республики занимают представители "Единой России", 5 - ЛДПР.

Первые выборы в региональный парламент в Крыму состоялись 14 сентября 2014 года. Явка на 12:00 тогда составила 22,13% при меньшем количестве избирателей, включенных в списки (1,264 млн человек).

На выборах в Госсовет зарегистрированы 668 кандидатов в депутаты, а также партийные списки 8 реготделений: КПРФ, ЛДПР, "Единой России", "Российской партии за пенсионеров и социальную справедливость", "Коммунистов России", "Патриотов России", "Родины" и "Справедливой России".

В республике около 1,478 млн избирателей, сформирован 1201 участок для голосования. Выборы в воскресенье прошли также в городской совет столицы Крыма Симферополя.