Аппарат бизнес-омбудсмена совместно с СПЧ проработает вопрос поставки еды в СИЗО

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова совместно с Советом при президенте РФ по правам человека (СПЧ) проработает вопрос нарушения монополии на поставки продуктов питания в следственные изоляторы, сообщил Титов в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Мы решили заняться этим вместе с Советом по правам человека. В ближайшее время должны по этому вопросу встретиться", - сказал он.

Титов предлагает изменить схему, по которой сейчас продукты поставляет федеральное государственное унитарное предприятие. "Поскольку достаточно большой объем закупок, частные предприятия малого бизнеса могли бы поставлять свои товары. Сейчас есть ФГУП, который занимается поставками, но это очень дорого и качество продукции оставляет желать лучшего, большие ограничения по ассортименту. Арестованные живут по большой части за счет "передачек" родственников", - добавил бизнес-омбудсмен.