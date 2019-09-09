Все пожары в заповедниках России потушены

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Последний пожар на особо охраняемой природной территории (ООПТ) ликвидирован в Бурятии, больше пожаров в заповедниках России на данный момент нет, сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды РФ.

"В национальном парке "Забайкальском" ликвидирован лесной пожар. Площадь, пройденная огнем, - 15 га", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время пожаров на заповедных территориях России больше нет.

Пожароопасный сезон открыт в 83 регионах, в двух из них введен режим чрезвычайной ситуации, а на территории 42 регионов действует особый противопожарный режим.