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В посольстве Индонезии рассказали о росте турпотока из России

Самым популярным направлением среди россиян остается остров Бали
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© EPA-EFE/MADE NAGI

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Количество россиян, посетивших Индонезию за первые 6 месяцев 2019 года, превысило аналогичный показатель прошлого года на 17%, самым популярным направлением среди отдыхающих из РФ остается остров Бали. Об этом говорится в пресс-релизе офиса по туризму посольства Индонезии в России.

"По данным официальной статистики Министерства туризма Республики Индонезия, за январь - июль 2019 года страну посетили 88720 российских туристов, - указывается в сообщении. - По сравнению с 2018 годом, зафиксирован прирост на 17%. Таким образом, по темпам прироста турпотока в Индонезию Россия сохраняет первое место среди всех европейских рынков и демонстрирует большой потенциал для дальнейшей положительной динамики".

"Самым популярным индонезийским направлением для путешественников из России по-прежнему остается остров Бали. Уже в начале осени билеты на новогодние даты быстро раскупаются, - добавили в посольстве. - Многие туристы не ограничиваются посещением одного острова, а стараются увидеть как можно больше интересных мест поблизости - острова Гили, Нуса Пениду, Ломбок, восточную часть Явы".

Как отмечается в пресс-релизе, вторым по популярности направлением оказалась Джакарта.

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