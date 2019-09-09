Парк скульптур "Цветочный город" открылся в Морозовской детской больнице в Москве

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Парк скульптур "Цветочный город", созданный по мотивам повести Николая Носова "Незнайка и его друзья", открылся в Морозовской детской городской клинической больнице. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

"Шесть бронзовых скульптур известных персонажей книги Николая Носова открылись в Морозовской детской больнице: "Незнайка на кузнечике", "Мальчик с яблоком", "Девочка под грибком", "Знайка со стрекозой", "Девочка и одуванчик", "Торопыжка и Сиропчик". Скульптуры соответствуют росту детей 5-10 лет, что делает их контактными", - говорится в сообщении.

Вход в парк украшают "Ворота в город" с фонарями-цветами. В темное время суток скульптуры подсвечиваются декоративным освещением.

"Главная идея "Цветочного города" - создание атмосферы, позволяющей нашим пациентам погрузиться в мир фантазии. Это очень важно для психологической разгрузки, реабилитации и улучшения эмоционального состояния. Мы рассчитываем, что парк станет частью терапии для наших малышей", - цитирует пресс-служба главного врача Морозовской детской больницы Елену Петряйкину.

Автор композиции "Цветочный город" - скульптор Катиб Мамедов, почетный член Российской академии художеств, член Московского творческого союза профессиональных художников. Мероприятие организовано в рамках Фестиваля добрых дел "Осень в Морозовке", Попечительским советом Морозовской детской больницы и Благотворительным фондом "Будем жить!" им. Максима Басюка.