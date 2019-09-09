Песков: нужно получить правдивую картину по ситуации с ребенком Ильи Азара

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Ситуация с задержанием журналиста "Новой газеты" Ильи Азара 2 сентября, у которого дома был малолетний ребенок, требует разбирательства для прояснения правдивой картины случившегося. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он выразил надежду, что заявление, которое Азар подал в Следственный комитет РФ с жалобой на полицейских, будет рассмотрено. "Здесь, конечно, нужно четко выяснить, действительно ли маленький ребенок остался один дома таким образом. Если это действительно так, то, конечно, это требует отдельного внимания и отдельного рассмотрения этой ситуации с тем, чтобы такое не повторялось впредь", - подчеркнул Песков.

"Это просто требует разбирательства с тем, чтобы получить действительно правдивую картину того, что имело место", - добавил представитель Кремля.

6 сентября "Новая газета" сообщила, что специальный корреспондент издания Илья Азар подал жалобу в Следственный комитет РФ на полицейских, которые задержали его 2 сентября после участия в несогласованной акции и доставили в ОВД, оставив ребенка журналиста без присмотра одного в квартире. По данным газеты, журналист говорил представителям правопорядка, что дома находится несовершеннолетний ребенок и попросил подождать жену, но полицейские не разрешили ему вернуться в квартиру.