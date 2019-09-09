Путин направил приветствие участникам Менделеевского съезда по общей и прикладной химии

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XXI Менделеевского съезда по общей и прикладной химии, который проходит в Санкт-Петербурге. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Убежден, ваш авторитетный съезд, собравший известных ученых, представителей ведущих исследовательских школ и крупнейших международных научных организаций, станет ключевым мероприятием этого Года ( Международного года Периодической таблицы химических элементов - прим. ТАСС). Позволит обсудить последние научные достижения, связанные в том числе с открытием новых химических элементов, и определить главные направления развития исследовательских проектов, передовых технологий и промышленности для решения приоритетных задач и глобальных проблем будущего", - говорится в телеграмме.

Президент пожелал плодотворной и успешной работы участникам съезда.

XXI Менделеевский съезд по общей и прикладной химии состоится с 9 по 13 сентября в Санкт-Петербурге. Он станет одним из основных мероприятий Международного года Периодической таблицы химических элементов, провозглашенного ООН в честь 150-летия открытия периодического закона химических элементов Дмитрием Менделеевым.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Россия подала в ЮНЕСКО заявку на учреждение премии имени Менделеева для молодых ученых, предполагающую награду по $250 тыс. для каждого лауреата.