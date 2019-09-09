ВОЗ призвала государства уделять больше внимания предотвращению суицида

ЖЕНЕВА, 9 сентября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что доказавшие свою эффективность стратегии предотвращения суицида должны быть включены в национальные планы в сфере здравоохранения и образования. Об этом говорится в распространенном в Женеве в понедельник заявлении ВОЗ в преддверии отмечаемого 10 сентября Всемирного дня предотвращения самоубийств.

"Каждая смерть - это трагедия для семьи, друзей и коллег. Но самоубийства можно предотвратить. Мы призываем все страны включить доказавшие свою эффективность превентивные стратегии в национальные программы здравоохранения и образования", - заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

В ВОЗ отмечают, что за последние пять лет выросло число государств, имеющих превентивные стратегии, и сейчас в мире насчитывается 38 стран, разработавших такие программы. Однако, как считают в организации, это число "все еще слишком мало". Всем государствам рекомендовано последовать их примеру. Эксперты призывают также усовершенствовать регистрацию случаев суицида, поскольку это даст возможность принять "более эффективную стратегию предотвращения".

По данным ВОЗ, ежегодно около 800 тыс. человек в мире лишают себя жизни, что составляет в среднем один случай каждые 40 секунд. На 100 тыс. человек на планете приходится 10,5 самоубийств. В странах с высокими доходами на душу населения этот показатель выше - 11,5 на 100 тыс. ВОЗ напоминает, что среди молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет суицид занимает вторую строчку в качестве причины смертности после ДТП.

Среди превентивных мер в ВОЗ называют, в частности, ответственное освещение данной проблемы в СМИ, проведение соответствующих мероприятий в учебных заведениях, ограничение доступа к средствам суицида, в том числе к огнестрельному оружию и некоторым лекарствам, раннее выявление и лечение людей с психическими расстройствами. По мнению организации, предотвращение самоубийств не получает достаточного внимания из-за того, что "во многих сообществах существует табу на открытое обсуждение этой проблемы".