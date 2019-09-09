Российский союз спасателей могут ликвидировать

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Общероссийская общественная организация "Российский союз спасателей" (Россоюзспас), созданная в 2006 году тогдашним первым замглавы МЧС Юрием Воробьевым, может прекратить свое существование. Об этом говорится в постановлении высшего совета организации, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

"Высший Совет общероссийской общественной организации "Российский союз спасателей" на своем заседании 30 августа 2019 года рассмотрел сложившееся на текущий момент финансовое положение в организации спасателей и констатировал факт существенного недостатка имущества (в том числе финансовых средств) для достижения целей организации и выполнения запланированных мероприятий, а также отсутствие стабильных источников получения имущественной поддержки в будущем, - говорится в документе. - В связи с этим предлагается провести внеочередной съезд организации 5 октября, на котором рассмотреть вопрос о ликвидации".

Постановление утверждено председателем высшего совета Россоюзспаса Сергеем Щетининым. "Это пока решение высшего совета. В Россоюзспасе, как и в любой организации, бывает кризис. Это технический вопрос (о ликвидации), нам нужно будет принять решение. Оно (решение) может быть принято до нового года", - пояснил ТАСС Щетинин.

Относительно судьбы входящего в состав Россоюзспаса, но являющегося отдельным юридическим лицом Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Щетинин пояснил, что "он пойдет своим путем и, возможно, будет финансироваться Росмолодежью".

Россоюзспас - общероссийская общественная организация добровольных спасателей. Она была создана в 2006 году по инициативе Юрия Воробьева, который долгие годы был первым замглавы МЧС. В нее входят бывшие профессиональные спасатели, а также люди, которые готовы помогать в сложных ситуациях. Россоюзспас помогал пострадавшим от наводнения в Крымске Краснодарского края и на Дальнем Востоке, участвует в сборе помощи для Донбасса.