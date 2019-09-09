В Индонезии создали часы с ремешком из грибов

СИНГАПУР, 9 сентября. /ТАСС/. Индонезийская компания разработала и показала экологически чистые часы, ремешок которых изготовлен из грибов, а корпус из дерева. Об этом сообщила газета The Jakarta Post​​​​​.

"Мы создали первые в мире экологически чистые часы. Все материалы, использованные в производстве - кроме часового механизма - легко разлагаются в природе", - заявил газете представитель компании Mycotech.

Ремешок часов изготовлен из отходов сельского хозяйства и мицелия, ветвеобразных корней грибов. При произрастании гриб обволакивает сельскохозяйственное сырье, похожее на стружку, заполняет нитями своих корней пустые пространства, покрывает поверхность, а благодаря природной клейкости они накрепко сцепляются со стружечной массой и после прессования образуют с ней единое целое. Конечный продукт выглядит как натуральная кожа и обладает теми же свойствами.

Как отметила газета, в традиционном кожевенном производстве применяются опасные для человека химикаты и красители, в промышленных масштабах используется вода, которая затем попадает в реки и водоемы. К тому же крупный рогатый скот выделяет большие объемы парниковых газов. Предлагаемая же инновационная технология лишена подобных недостатков, поэтому ее создатели считают, что альтернативная кожа менее вредна для окружающей среды.

Еще одно преимущество этой технологии - скорость. Для выращивания грибов требуется около пяти дней, в то время как для получения натуральной кожи требуется около двух лет, в течение которых скоту необходим уход.

"В Индонезии каждый год выбрасывается более 120 миллионов т сельскохозяйственных отходов, из которых перерабатывается только десятая часть. Используя вторсырье, мы позитивно влияем на окружающую среду", - рассказал основатель компании Mycotech.

Кроме кожи, с помощью этой технологии индонезийский стартап производит строительные блоки, доски и композитные материалы, которые могут использоваться в мебельной промышленности.