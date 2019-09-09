Болгарская полиция задержала секретаря общества "Русофилов" по подозрению в шпионаже

СОФИЯ, 9 сентября. /ТАСС/. Секретарь болгарского Национального движения "Русофилов", бывший главный редактор газеты "Дума" Юрий Борисов задержан в понедельник болгарской полицией по подозрению в шпионаже.

"Борисов задержан, с ним проводятся следственные действия. Если подобные действия проводятся, то значит для этого есть весомые основания", - сообщил в интервью Болгарскому национальному телевидению министр внутренних дел Младен Маринов. Глава МВД отказался дать дополнительные подробности, сославшись на тайну следствия, однако сообщил, что подробности происшествия специализированная прокуратура планирует сообщить 10 сентября.

Газета "Дума" информирует, что в доме задержанного проведен обыск, во время которого были изъяты компьютер и документы. В постановлении на обыск было указано, что он проводится в связи с уголовным делом, возбужденном 3 июля по статье 105 уголовного кодекса, то есть за шпионаж в пользу иностранного государства или иностранной организации, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет.