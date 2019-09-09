В Северной Осетии создали модельный центр дополнительного образования

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 сентября. /ТАСС/. Региональный модельный центр дополнительного образования создан в Северной Осетии на базе ресурсного центра по работе с одаренными детьми по нацпроекту "Образование". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства образования и науки республики.

"Региональный модельный центр позволит создать эффективную систему взаимодействия в сфере дополнительного образования детей. Он будет осуществлять организационное и методическое сопровождение всей системы допобразования республики. Одной из задач центра является внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей", - цитирует пресс-служба министр образования и науки Северной Осетии Людмилу Башарину.

Центр создан в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" и начнет функционировать с октября 2019 года.

Работа центра будет направлена на организационное, методическое и аналитическое сопровождение и мониторинг развития системы дополнительного образования Северной Осетии. Он будет взаимодействовать с федеральным модельным центром и опорными центрами в муниципалитетах, территориальными органами управления образования, образовательными организациями по вопросам своей компетенции.

Основной функцией модельного центра является распространение лучших практик востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей различной направленности, обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов, поддержка одаренных детей.