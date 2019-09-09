В Госдуму внесли законопроект сохранения надбавки к пенсии ветеранам села при переезде

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Законодательное собрание Алтайского края внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий сохранение повышенной фиксированной выплаты к пенсии ветеранов-аграриев при их переезде в город. Текст документа в понедельник опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно действующему законодательству, пенсионеры со стажем работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет получают надбавку к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности в размере 25% от суммы пенсии только в период проживания в сельской местности.

"Считаем данную норму социально несправедливой, ведь переезд, как правило, обусловлен объективными причинами, возникающими в связи с достижением глубоко преклонного возраста: граждане вынуждены переезжать на новое место жительства в связи с тяжелым состоянием здоровья и необходимостью получения ухода со стороны родных и близких", - считают авторы инициативы.

По их словам, пенсионеры также лишаются надбавки в результате преобразования сельских населенных пунктов в городские. Законопроект направлен на "устранение социальной несправедливости и улучшение положения людей пенсионного возраста", говорится в пояснительной записке.