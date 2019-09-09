Ростовская и Тюменская области привлекут дополнительно 3,5 млрд рублей на газоснабжение

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Ростовской и Тюменской областей и дочерние компании "Газпрома" подписали многосторонние регуляторные контракты в сфере газоснабжения, которые позволят упростить процесс газификации населенных пунктов в регионах. Об этом в понедельник сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

"Руководитель ФАС России Игорь Артемьев, губернатор Ростовской области Василий Голубев, губернатор Тюменской области Александр Моор, Генеральный директор ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону", ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" Владимир Ревенко, Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Север", ООО "Газпром межрегионгаз Север" Сергей Скорняков подписали регуляторные контракты в сфере газоснабжения регионов, направленные на развитие газификации", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, регуляторный контракт предусматривает использование для газификации региона, кроме специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по газораспределительным сетям, дополнительные источники финансирования, определенные в рамках утверждения тарифов на следующий долгосрочный период регулирования в период с 2019 по 2023 годы.

Сообщается, что заключение регуляторного контракта за 5 лет позволит Ростовской области привлечь дополнительное финансирование в размере 2,2 млрд рублей на строительство и реконструкцию 443 км газовых сетей для газификации около 13 тыс. домовладений, 170 объектов социального значения на территории 37 населенных пунктов области. Заключение аналогичного контракта в Тюменской области привлечет дополнительные средства за 5 лет в размере 1,35 млрд руб. на строительство и реконструкцию газовых сетей протяженностью 1103 км.

"Тарифное законодательство разрешает вводить специальные тарифные надбавки, для того чтобы эти деньги под контролем губернаторов расходовались на доведение газа до городов и поселков. Газпром построил большой трубопровод до границы поселений, и сейчас есть ситуации, когда на трубопроводе стоит "заглушка", потому что у муниципальных хозяйств денег на то, чтобы осуществить проектирование и разводку газовых труб в дома, просто нет. Регуляторный контракт как раз позволяет решать эту проблему", - приводятся в сообщении слова главы ФАС.

По словам Артемьева, в перспективе такие контракты будут заключаться не только в сфере газоснабжения, не только и по сетевым активам в электроэнергетике, водоснабжению и водоотведению.