ВШЭ повысит качество образования школьников Хангаласского улуса в Якутии

ТАСС, 9 сентября. Эксперты Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" улучшат качество образования в школах Хангаласского улуса в Республике Саха (Якутия). До 2022 года образовательные результаты учеников должны вырасти на 10%, сообщила пресс-служба вуза.

В вузе отметили, что Институт образования НИУ ВШЭ стал ключевым исполнителем проекта социального воздействия в Якутии. "К 2022 году образовательные результаты хангаласских школьников должны вырасти на 10%. Речь идет о росте среднего балла ОГЭ, ЕГЭ, доли победителей и призеров школьных олимпиад", - сообщили в вузе.

В Хангаласском улусе будут внедрены новые педагогические и цифровые технологии, обновлены управленческие и организационные механизмы муниципальной системы образования, эксперты повысят квалификацию педагогов и директоров школ. Отмечается, что особый акцент будет сделан на онлайн-образовании и проведении каникулярных школ. К проекту планируется привлекать местные организации, которые обладают нужным потенциалом для работы с учителями и детьми, а также профессиональное сообщество.

Как сообщили в пресс-службе, в улусе всего 28 школ и почти 5 тыс. учеников, апробированные подходы к повышению качества образования можно будет в дальнейшем распространить на другие муниципалитеты, в том числе за пределами Якутии.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме Госкорпорация ВЭБ.РФ, Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона (ФРДВ), НИУ ВШЭ и правительство Якутии подписали соглашение о запуске в республике первого в России проекта социального воздействия в сфере образования.

Особенность проекта

Первый в мире подобный проект с использованием инструмента облигаций социального воздействия (Social impact bonds, SIB) был запущен в 2010 году в Великобритании. Инструмент привлечения финансирования в проекты социального воздействия в России несколько отличается от мировой практики: сам инструмент выпуска облигаций не используется, но сохраняется подход отложенного обязательства государства.

Смысл использования такого рода механизма заключается в том, что проекты в социальной сфере реализуются за счет средств частных инвесторов. После достижения социально значимого эффекта от реализации проекта (повышения качества социальных услуг, снижения их себестоимости) государство возвращает инвестору вложенные средства и выплачивает вознаграждение. При этом опыт, который был получен от реализации проекта может масштабироваться, в результате чего качество услуг будет повышаться и на других территориях.