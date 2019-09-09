AFP: во Французских Альпах обнаружено тело альпиниста, пролежавшее во льду 43 года

ПАРИЖ, 9 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полицейской горноспасательной службы Французских Альп обнаружили в понедельник на одном из ледников региона в горном массиве Экрен останки человека, судя по всему альпиниста, пропавшего 43 года назад. Об этом спасательная служба сообщила агентству France-Presse. Ледник Лон де л`Эльфруад расположен в зоне на стыке департаментов Изер и Верхние Альпы.

Тест останков на ДНК должен показать в ближайшее время, действительно ли речь идет о 20-летнем Жан-Франсуа Бенедетти, отправившегося в одиночку в горы 25 июля 1976 года и не вернувшегося назад. Его отец в течение нескольких десятилетий, вплоть до своей смерти в 2018 году приезжал в этот район и вел поиски. В дальнейшем этим занимался брат погибшего вместе со своими друзьями.

В конце августа они сообщили спасателям, что видели издалека некое "оранжевое пятно" на леднике. В этот понедельник вертолетом двое спасателей были доставлены в этот район, расположенный на высоте примерно в 3 тыс. метров над уровнем моря.

Они привезли оттуда обрывки одежды оранжевого цвета и часть человеческих останков. Им не удалось собрать их полностью, так как на леднике начался камнепад - зона стала нестабильной в результате сильного потепления климата. Как считают спасатели, в настоящее время многое указывает на то, что речь идет именно о пропавшем 43 года назад альпинисте. По их мнению, обнаружение тела стало возможным по той причине, что в условиях потепления произошло значительное таяние ледника.