Fox: проникшая в резиденцию Трампа китаянка пожаловалась на плохое знание родного языка

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Гражданка Китая Чжан Юйцзин, задержанная за незаконное проникновение в конце марта на территорию загородного поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида, пожаловалась на то, что плохо понимает родной язык. Об этом сообщил в понедельник телеканал Fox News .

По его данным, судья Южного округа штата Флорида Рой Алтман в понедельник должен решить вопрос о целесообразности освобождения Чжан Юйцзин под залог из-под стражи до завершения судебного разбирательства по ее делу. Китаянка, которой предоставили переводчика, отвечала на одни вопросы свободно, а на самые элементарные - с трудом подыскивая слова. На просьбу пояснить данное обстоятельство она заявила, что не говорила на китайском языке несколько месяцев и с трудом понимает переводчика.

Согласно публикации, Чжан Юйцзин явилась на слушания в комбинезоне и пожаловалась на то, что в тюрьме ей не выдали нижнее белье. Китаянке разрешили удалиться в отдельное помещение, чтобы переодеться и надеть блузку и брюки, конфискованные в ее номере в гостинице во время ареста. Вынужденная пауза в слушаниях привела к задержке в процедуре отбора жюри присяжных, уточнил телеканал.

Газета The Miami Herald со ссылкой на источники сообщила о том, что федеральные власти США начали расследование попытки незаконного проникновения Чжан Юйцзин на территорию Мар-а-Лаго. По сведениям издания, расследование было начато сразу после инцидента, который произошел 30 марта. Тогда китаянка, у которой при задержании были обнаружены два паспорта КНР, четыре мобильных телефона, ноутбук, жесткий диск, а также "флеш-накопитель с вредоносным ПО", смогла попасть на территорию Мар-а-Лаго, убедив охрану в том, что она является родственницей одного из членов одноименного закрытого клуба.

Китаянке предъявлены обвинения в даче ложных показаний, а также незаконном проникновении на закрытую территорию. По первому обвинению ей может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет и штраф в размере до $250 тыс., а по второму - тюремный срок продолжительностью до года и штраф на $100 тыс. МИД КНР потребовал от американских властей неукоснительно соблюдать права гражданки Китая.