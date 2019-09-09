Надежда Савченко заявила, что из-за судимостей не может устроиться на работу

КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко признала, что не может устроиться на работу из-за прошлых судимостей. Об этом она сказала в понедельник в эфире украинского телекнала NewsOne .

"Я думаю, что не каждый работодатель захочет иметь у себя на работе Надежду Савченко. Поэтому я сузила круг поисков, я ограничилась тем, что я хочу ту работу, которая будет ограничена в контактах с людьми, и будет более физической. Это то, что я хочу для души", - сказала она.

Савченко сообщила, что попытается пройти необходимую летчикам медицинскую комиссию, добавив, что у нее нет шансов пойти на службу в украинской армии. "Кто же меня с моими статьями возьмет снова на службу в Вооруженные силы Украины и доверит самолет, тем более с бомбой?", - своеобразно пошутила экс-депутат. "А если серьезно, - продолжила она, - для летчика нужно иметь соответствующие состояние здоровья, а у меня оно в тюрьме очень сильно пострадало. Я не знаю, пройду ли медкомиссию на пилота, но я хотя бы постараюсь это сделать".

Савченко баллотировалась на минувших выборах в Раду в 51-м округе в поселке Зайцево, что недалеко от линии соприкосновения, но получила лишь 8 голосов в свою поддержку.

Ранее она лишилась депутатского иммунитета в связи с подозрением в подготовке теракта. Следствие обвиняло ее в подготовке к теракту в сессионном зале парламента и в правительственном квартале. Верховная рада 22 марта 2018 года лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на арест, после чего ее взяли под стражу.

В ночь на 16 апреля Броварский городской районный суд Киевской области освободил Савченко, поскольку истек срок ее ареста.

До этого - летом 2014 года, она, воюя в Донбассе, перешла украино-российскую границу и была задержана в России, после чего Следственный комитет РФ обвинил ее в пособничестве убийству двух российских тележурналистов. В марте 2016 года суд в РФ признал ее виновной и приговорил к 22 годам лишения свободы. Однако уже через два месяца Савченко обменяли на двух граждан России.