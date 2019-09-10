В Алеппо восстанавливают рынок, ранее превращенный боевиками в передний край обороны

АЛЕППО /Сирия/, 10 сентября. Власти Алеппо шаг за шагом восстанавливают городскую инфраструктуру, сильно пострадавшую во время боев за "северную столицу" Сирии. В списке объектов, которые предстоит сдать в эксплуатацию в ближайшее время, обозначен большой рынок Сук эль-Халь в центре города.

Во время боевых действий за контроль над экономической столицей Сирии, окончившихся в конце 2016 года победой правительственных войск, по Сук эль-Халь проходил передний край обороны одной из антиправительственных группировок. Боевики разграбили весь комплекс крытого рынка, остатки торговых павильонов использовали как тюрьму для пленников, а в непосредственной близости вырыли окопы, подземные ходы и обустроили огневые точки. Сейчас торговлю перенесли в отдаленный район Хамдамия на юго-восточной окраине города, она проходит под открытым небом, мест на всех не хватает.

"Во время войны наш "Кардамоновый базар" (так переводится с арабского "Сук эль-Халь" - прим. ТАСС) очень пострадал, у боевиков был здесь опорный пункт. Они украли и продали все, что сделано из меди или железа, а также изрыли все траншеями, подземных ходов было очень много. Этот подземный ход вел к зданию полицейского участка, боевики заминировали его и взорвали, погибло много людей. Нам в кратчайшие сроки предстоит с нуля восстановить все коммуникации, потом будем восстанавливать собственно торговые павильоны", - сообщил журналистам Ахмет аль-Люси, главный инженер компании, ведущей восстановительные работы.

По его словам, в дополнение к восстановленному комплексу овощного рынка на Сук эль-Халь появится здание нового торгового центра.

"Я рад, что тружусь именно здесь, хотя при такой жаре любая работа на стройке изматывает. Но мы знаем, что этот рынок очень важен для всех - и горожан, и для тех, кто живет в пригородах. Я сам из Найраба (лагерь палестинских беженцев в окрестностях международного аэропорта Алеппо - прим. ТАСС), для нас Сирия как второй дом. Будет отлично, когда Сук эль-Халь снова начнет работу", - рассказал один из рабочих Самир Абу-Харадж.

Вооруженное противостояние за контроль над Алеппо, вторым по значению городом Сирии и экономической столицей страны, проходило в 2012-2016 годах. В сентябре 2015 года Россия начала военную операцию против террористов в Сирии, российские Воздушно-космические силы стали наносить удары по террористическим группировкам. В середине ноября 2016 года сирийская армия начала наступление, приведшее к установлению контроля над восточной частью Алеппо. К середине декабря того же года город был полностью занят правительственными войсками.