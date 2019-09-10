Медведь выгнал тюменских туристов из заповедника на Алтае

БАРНАУЛ, 10 сентября. /ТАСС/. Семейная пара из Тюмени оставила палатку с вещами, спасаясь на лодке от медведя на территории Алтайского биосферного заповедника, сообщается на сайте заповедника.

Семейная пара тюменцев путешествовала на резиновой лодке с мотором по Телецкому озеру на Алтае и поздно вечером причалила к берегу в заповедной зоне Алтайского заповедника, не получив требующегося специального разрешения на посещение охраняемой территории.

"Разбив палатку, туристы начали готовить ужин на газовой горелке как услышали шаги и шум, и увидели, как медведь приближается к ним. Они запрыгнули в лодку и начали искать место убежища. Мужчина и женщина добрались до турбазы Эстюба, проехав в ночи в общей сложности 12 км. Там туристы позвонили в МЧС и полицию", - говорится в сообщении.

В заповеднике исследовали место покинутой туристической стоянки. "Судя по следам, медведь был молодой, возраста 3-4 года. Он обошел вокруг палатки, вытащил из неё наполовину спальник, опрокинул котелок, доел суп и ушел", - рассказал заместитель директора по охране Алтайского заповедника Сергей Ерофеев, который осматривал стоянку. Вещи вернули туристам, ни люди, ни медведь не пострадали.

По мнению специалистов заповедника, выход медведя к людям в этом году - редкое событие. "В настоящее время все медведи кормятся кедровым орехом, высоко в тайге (урожай в этом году очень хороший) и их редко можно увидеть на берегах Телецкого озера. Остается только предположить, что таким образом заповедный медведь решил "навести порядок" на своей территории", - считают в заповеднике.