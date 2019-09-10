Эксперты выяснили отношение работников к своей зарплате

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Подавляющее большинство россиян (86%) недовольны своей зарплатой, сообщили во вторник в пресс-службе сервиса по поиску работы и сотрудников "Работа.ру", приведя результаты соответствующего опроса.

"Выяснилось, что подавляющее большинство (86%) наших соотечественников недовольны своей зарплатой. Только 4% ответили положительно. 10-я часть респондентов затруднилась с ответом", - говорится в сообщении.

Опрос также показал, что 76% россиян готовы работать больше при повышении заработной платы, 14% не готовы к этому, 10% респондентов затруднились с ответом.

В пресс-службе сервиса по поиску работы уточнили, что опрос проводился с 27 августа по 6 сентября среди 16 тыс. граждан старше 18 лет.