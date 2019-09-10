Подросток осквернил памятник первогвардейцам в Ельне

ТАСС, 10 сентября. Сотрудники управления МВД по Смоленской области установили личность подростка, осквернившего памятник воинам-первогвардейцам в городе Ельня Смоленской области. Его родители будут привлечены к ответственности, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ведомства.

"Полиция проверила информацию, которая была размещена в интернете. Личность подростка установлена, это житель Ельни. В настоящий момент в отношении его родителей составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего")", - сказала собеседница агентства.

Фотографии, на которых видно, как молодой человек, забравшись на памятник, показывает неприличные жесты, появились в нескольких группах в социальной сети "ВКонтакте" накануне вечером. Нарушителю уже исполнилось 14 лет, уточнили в пресс-службе УМВД по Смоленской области.

Памятник представляет собой четыре фигуры воинов - по числу первых гвардейских дивизий. Высота памятника около 20 метров, он был открыт в 1971 году.