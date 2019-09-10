Андрею Разину не удалось отстоять честь Москвы в судебном споре с "Зенитом"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Продюсеру группы "Ласковый май" Андрею Разину не удалось защитить честь Москвы в судебном споре с футбольным клубом "Зенит" и солистом группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым. Об этом во вторник сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

"Петроградский районный суд отказал Андрею Разину в удовлетворении его исковых требований к акционерному обществу "Футбольный клуб Зенит" о защите чести, достоинства и деловой репутации", - сказано в сообщении.

В марте этого года Шнуров, выступая в эфире канала Z+ - пилотного медиапроекта клуба "Зенит" на YouTube, - во время спора о худшем городе России резко высказался о Москве. После этого Разин на своей странице в Instagram написал, что за такие слова "каждый порядочный москвич должен ударить Шнурова".

Продюсер "Ласкового мая" подал в суд, потребовав от "Зенита" удалить запись ток-шоу и ее фрагментов из интернета. Также он просил обязать ответчика разместить на своем сайте официальную позицию в отношении ток-шоу и высказываний Шнурова.