Власти Москвы совместно со специалистом разбираются в причине сбоя онлайн-голосования

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Причины технического сбоя в ходе электронного голосования в Москве прорабатываются с производителем средства шифрования, также моделируются различные ситуации, анализируются журналы событий. Об этом сообщил ТАСС во вторник заместитель руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Артем Костырко.

"Департамент информационных технологий Москвы и компания "КриптоПро" - поставщика аппаратного модуля, в котором возникли сложности, - разбираются в причинах сбоя. Но уже сейчас понятно, что это не проблема сетевого доступа или настроек оборудования, иначе у нас бы ни один голос в систему попросту не попал. Система отработала все тесты, само голосование сначала тоже шло штатно, сложности возникли уже по ходу голосования. Выясняем, что произошло", - рассказал Костырко.

В ходе электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября произошли два технических перерыва, которые были вызваны сбоем работы оборудования, производящего гост-шифрование. Это оборудование используется в работе по требованиям законодательства и было произведено компанией "Крипто-Про". За время технического перерыва голосование было перенесено на резервную технику. При этом голоса избирателей не были потеряны. Всех подавших заявки избирателей оповестили о сбое и возобновлении голосования посредством звонков, push-уведомлений и СМС.

"В ходе электронного голосования произошли накладки технического характера в процессе взаимодействия компонентов, обеспечивающих шифрование на одном из этапов выдачи электронного бюллетеня. Причины носят чисто технический характер. Сейчас говорить о технических причинах нарушения взаимодействия преждевременно, идет активная работа", - добавил Костырко.

Выборы в Мосгордуму седьмого созыва

Выборы в Мосгордуму состоялись в единый день голосования в 45 одномандатных округах, в трех из них была представлена экспериментальная возможность электронного голосования. Ранее было зарегистрировано 225 кандидатов, из них 58 - самовыдвиженцы. Были представлены кандидаты от следующих партий: КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста. Всего к выборам депутатов в Мосгордуму было организовано более 3,6 тыс. избирательных участков.

Эксперимент по онлайн-выборам прошел в трех избирательных округах столицы: №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное). Чтобы проголосовать онлайн, необходимо было подать заявление через личный кабинет на портале мэра Москвы с 24 июля по 4 сентября включительно. Специальный штаб, который контролировал проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, был создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.

Тестирование системы электронного голосования проводилось в столице четыре раза, ни в один из которых не состоялось взлома, а атаки хакеров были успешно отражены. Окончательный список участников электронного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва был определен 6 сентября: в рамках эксперимента возможность проголосовать в режиме онлайн получили более 11,2 тыс. человек.