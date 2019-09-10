{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Совете Европы рассказали о снижении уровня дискриминации русскоязычных в Финляндии

В то же время неправительственные организации отмечают рост негативного отношения со стороны некоторых СМИ после воссоединения Крыма с Россией

ХЕЛЬСИНКИ, 10 сентября. /ТАСС/. Уровень дискриминации в отношении русскоязычных жителей Финляндии снижается, однако подозрительность со стороны ряда СМИ и госорганов в последние годы возросла. Такие данные представила комиссия против расизма и нетолерантности Совета Европы в своем докладе, который был опубликован во вторник.

"Комиссия рада получить информацию от неправительственных организаций русскоговорящих, указывающую на значительное снижение дискриминации в отношении их участников в целом", - говорится в докладе.

В нем отмечается также, что в Финляндии повысилась доступность услуг здравоохранения и социальных служб на русском языке.

В то же время, по данным комиссии, организации русскоязычных сообщают, что к ним растет негативное отношение со стороны некоторых СМИ и институтов власти после воссоединения Крыма с РФ и начала вооруженного конфликта в Восточной Украине. Это, в свою очередь, отражается на получении финскими неправительственными организациями русскоязычных государственного финансирования от Финляндии.

В комиссии указали, что русскоговорящее население Финляндии в основном состоит из выходцев из стран бывшего СССР. В результате продолжающейся трудовой миграции их число с 2013 по 2019 год увеличилось с 66 тыс. до 77 тыс. человек.

Теги
ФинляндияРоссия
В Польше издали книгу с документами гитлеровцев о результатах бомбардировок Варшавы
Это анализ, который показывает, какая бомба лучше разрушает здание с деревянными или бетонными перекрытиями, отметил историк Стефан Артымовский
Читать полностью