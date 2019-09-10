Археологические раскопки в Кремле могут быть расширены

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность расширения археологических раскопок на территории Московского Кремля. Соответствующие пункты содержатся в опубликованном на сайте главы государства перечне поручений.

"Рассмотреть вопросы о возможности увеличения площади археологических раскопок в Большом Кремлевском сквере в восточном направлении (50 - 60 кв. м), за пределами обнаруженного в ходе этих раскопок здания Приказов (XVII века)", - говорится, в частности, в поручении, доклад по которому президент ожидает до 15 декабря этого года. Кроме того, до 15 марта 2020 года президенту должно быть доложено о возможности организации археологических раскопок "на участке между Большим Кремлевским дворцом и церковью Двенадцати апостолов".

Эти поручения адресованы Управлению делами президента, Федеральной службе охраны и Российской академии наук.

Президент России 12 июня 2019 года посетил место новых археологических раскопок, которые были начаты в мае в Большом Кремлевском сквере. В XVI-ХVII веках здесь располагались Приказы - органы центрального управления русского государства. Огромное здание, в котором размещались семь Приказов, было разобрано архитектором Василием Баженовым, который проектировал перестройку Кремля в 1770 году. Теперь археологи обнаружили остатки этой постройки. Историкам также известно, что вблизи этого места находился двор серпуховского князя Владимира Храброго, двоюродного брата Дмитрия Донского. Кроме того, так как эта часть исторического ядра Кремля располагается недалеко от Соборной площади, здесь велика вероятность найти древнейшие отложения Москвы, относящиеся ко второй половине ХII века.

Путин тогда поинтересовался у археологов, где бы еще на территории Кремля они хотели поработать, и получил ответ, что перспективным было бы расширить нынешний раскоп, а также исследовать участок поблизости от Государственного Кремлевского дворца.