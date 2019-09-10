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Умер фотограф-документалист Роберт Франк

Ему было 94 года, отмечает The New York Times
Роберт Франк AP Photo/Kathy Willens
Описание
Роберт Франк
© AP Photo/Kathy Willens

ТАСС, 10 сентября. Американский и швейцарский фотограф и режиссер Роберт Франк умер в Канаде в возрасте 94 лет. Об этом во вторник сообщила газета The New York Times со ссылкой на галериста Питера Макгилла.

Роберт Франк считается одним из наиболее авторитетных фотографов XX века и признанным мастером документальной фотографии.

Франк является автором фотоснимков для журналов Harper"s Bazaar, Life, Vogue, книги фотографий The Americans с предисловием писателя Джека Керуака, режиссером фильмов "Мне и моему брату" (Me and my brother, 1965-1968), "Сахарная гора" (Candy Mountain, 1988, совместно с Руди Вурлицером) и др.

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