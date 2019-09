Умер фотограф-документалист Роберт Франк

ТАСС, 10 сентября. Американский и швейцарский фотограф и режиссер Роберт Франк умер в Канаде в возрасте 94 лет. Об этом во вторник сообщила газета The New York Times со ссылкой на галериста Питера Макгилла.

Роберт Франк считается одним из наиболее авторитетных фотографов XX века и признанным мастером документальной фотографии.

Франк является автором фотоснимков для журналов Harper"s Bazaar, Life, Vogue, книги фотографий The Americans с предисловием писателя Джека Керуака, режиссером фильмов "Мне и моему брату" (Me and my brother, 1965-1968), "Сахарная гора" (Candy Mountain, 1988, совместно с Руди Вурлицером) и др.