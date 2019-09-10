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Росгвардия считает, что журналисты на митингах должны носить опознавательные жилеты

Как сообщили в СПЧ, Росгвардия также рекомендует журналистам на публичных мероприятиях устанавливать контакт не только с пресс-службой полиции, но и с представителями войск национальной гвардии

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Росгвардия прислала в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека рекомендации по проекту памятки для журналистов об освещении публичных мероприятий, где в том числе предлагается обязать представителей СМИ носить на митингах опознавательные жилеты. Об этом сообщил во вторник официальный сайт СПЧ.

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"В письменном отзыве на проект памятки Росгвардия предлагает... включить в обязанности журналистов, освещающих публичные мероприятия, обязательное ношение опознавательного жилета, дополнить обязательства журналистов соблюдать конфиденциальность в отношении сведений о должностных лицах войск национальной гвардии и членах их семей, включить рекомендацию журналистам на публичном мероприятии установить контакт не только с пресс-службой полиции, но и с представителями войск национальной гвардии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что МВД России предлагает включить в памятку тезис о недопустимости провокационных действий. Также в ведомстве просят напомнить журналистам о ряде обязанностей и запретах для представителей СМИ, которые предусмотрены законами "О СМИ", "О противодействии экстремистской деятельности" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации. В СПЧ добавили, что продолжат работу над проектом памятки в рамках очных дискуссий с участием представителей профильных комитетов и комиссий Государственной думы и Совета Федерации.

9 августа СПЧ попросил руководство МВД, Росгвардии, Следственного комитета и Генпрокуратуры провести служебные проверки и принять соответствующие меры в связи с задержанием журналистов в ходе освещения ими несанкционированных акций протеста в Москве 27 июля и 3 августа.

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