Врачи на Сахалине вернули к жизни пациента после 25-минутной остановки сердца

ТАСС, 10 сентября. Врачи Сахалинской областной клинической больницы вернули в жизни пациента после остановки сердца, которая продолжалась 25 минут, благодаря новому медицинскому оборудованию, позволяющему проводить непрерывный массаж сердца. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства региона.

"Уникальный случай произошел в практике островных врачей. Почти полчаса специалисты областной больницы "заводили" сердце пациенту. Внештатная ситуация не застала врасплох - помимо проведения общих реанимационных действий, врачи использовали новое оборудование, позволяющее проводить непрерывный массаж сердца", - говорится в сообщении.

Оборудование, позволившее спасти жизнь человека после столь долгой остановки сердца, проступило в медицинское учреждение в этом году. "В этом году в нашу больницу приобретается много нового оборудования. Если говорить о региональном сосудистом центре, то это УЗИ-сканнеры экспертного класса, получим и уникальное оснащение для реабилитации пациентов после инфарктов и инсультов. Осенью доставят аппарат для абляции сердечной мышцы. Речь идет о малоинвазивном, высокоэффективном хирургическом вмешательстве, которое применяется при лечении аритмии", - приводятся в сообщении слова главного врача Сахалинской областной клинической больницы Владимира Розумейко.

В общей сложности на переоснащение медицинских учреждений региона в этом году было выделено 2,7 млрд рублей, было приобретено 225 единиц новой техники. Также на капитальный ремонт 20 больниц и поликлиник острова было направлено 1,2 млрд рублей. В ближайшие пять лет на Сахалине и Курилах планируется построить 65 новых объектов здравоохранения.