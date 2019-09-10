Адвокат утверждает, что дело против бизнесмена Есина инициировали банкиры Ананьевы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Бывшие владельцы Промсвязьбанка братья Алексей и Дмитрий Ананьевы выступали инициаторами возбуждения уголовного дела в отношении руководителя ООО "Торговый дом "Русские продукты торг" Александра Есина, утверждает адвокат Есина Александр Карабанов.

"Братья Ананьевы были инициаторами возбуждения уголовного дела в отношении моего подзащитного Есина. Однако, в рамках дела мы сразу заявили, что они дают ложные показания и пытаются свои финансовые проблемы фактически навесить на других людей. Нам удалось это доказать, в результате чего уголовное преследование в отношении Есина было прекращено, несмотря на то, что он некоторое время провел в СИЗО и ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал защитник.

Есин был фигурантом дела о мошенничестве с кредитными средствами ОАО "Промсвязьбанк" на сумму более 500 млн руб. Само дело было переквалифицировано на менее тяжкий состав - с мошенничества (ст. 159 УК РФ) на незаконное получение банковского кредита (ст. 176 УК РФ). Следственные органы прекратили дело в отношении Есина. Наложенный арест на имущество бизнесмена и его родственников на общую сумму 1 млрд руб. был также снят.

Дело Ананьевых

Во вторник Басманный суд заочно арестовалбывших владельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых.

Братья Ананьевы объявлены в международный розыск, они находятся за рубежом. Ананьевы обвиняются в растрате (ч. 4 статьи 160 УК РФ) и подозреваются в причинении ущерба путем обмана (пп."а", "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ) и легализации денежных средств (пп. "а", "б" статьи 174 прим. 1).

Следствие считает, что Ананьевы совершили преступления в составе организованной группы, все члены которой не установлены. Потерпевшим по делу признан Промсвязьбанк, временная администрация которого обратилась в Следственный комитет с заявлением о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что Промсвязьбанк пытается взыскать с экс-владельцев банка, бывших топ-менеджеров, членов правления и должностных лиц возмещение ущерба, который банк понес, по мнению истца, в результате подписания ответчиками убыточных сделок. Кроме братьев Ананьевых, иск предъявлен еще 10 физическим лицам, а также компании Дмитрия Ананьева Promsvyazcapital B.V. В качестве третьих лиц в деле участвуют Центробанк и Агентство по страхованию вкладов, а также "Ингосстрах". 30 мая по решению суда на имущество Ананьевых и бывших топ-менеджеров Промсвязьбанка был наложен арест на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Промсвязьбанк 15 декабря 2017 г. был взят на санацию через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора, а в 2018 г. был передан Росимуществу и назначен опорным банком по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.