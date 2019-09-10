{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ведущие вузы РФ обсудят исследование в области больших данных на форуме в Крыму

Основная цель мероприятия - объединить усилия представителей университетского сообщества, власти и ведущих компаний в области сбора и анализа данных

ТАСС, 10 сентября. Первый форум Университетского консорциума исследователей больших данных, в который входят более 20 российских вузов, пройдет 16-17 сентября на базе Севастопольского государственного университета (СевГУ), сообщила во вторник пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"16-17 сентября на базе СевГУ состоится Первый форум Университетского консорциума исследователей больших данных. Консорциум создан для проведения совместных научных и прикладных исследований и решения социально-значимых задач с применением сбора и анализа данных социальных сетей и систем управления обучением вузов (LMS систем). Соорганизаторами мероприятия выступают СевГУ и Крымский федеральный университет при поддержке компаний-партнеров", - говорится в сообщении.

Основная цель мероприятия - объединить усилия представителей университетского сообщества, власти и ведущих компаний в области сбора и анализа данных для организации совместных проектов по социально значимым направлениям. Среди задач, которые намерены решать участники консорциума, - анализ благотворителей в России, исследование личности человека, выявление и удержание талантов, оценка качества жизни в регионе, прогнозирование политических предпочтений, развитие человеческого капитала и ряд других.

Во второй день форума пройдет презентация Школы прикладного анализа данных, которая станет основой организации сотрудничества университетов и подготовки необходимых кадров. Школа создана в рамках программы дополнительного образования участниками консорциума совместно с индустриальными партнерами.

Теги
РоссияКрым
Дело Виктора Бута
Первые свидания за семь лет. Виктор Бут встретится с супругой и дочерью 18-19 сентября
В последний раз находящийся в тюрьме США россиянин виделся с семьей в конце апреля 2012 года
Читать полностью