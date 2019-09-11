СМИ: россияне предпенсионного возраста предпочитают учиться на программистов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Граждане предпенсионного возраста, которые проходят профессиональное обучение или переобучение, отдают предпочтение сфере IT-технологий и программированию, сообщает в среду "Российская газета" со ссылкой на директора академии WorldSkills Россия Светлану Крайчинскую.

Издание отмечает, что специалисты, которые занимались программированием в 80-е и 90-е годы, теперь проходят переподготовку для соответствия современным стандартам. "Специалисты по электромонтажу осваивают модуль программирования, без которого уже невозможно работать на современном оборудовании. Специалисты по ремонту и обслуживанию автомобилей - модуль компьютерной диагностики. Преподаватели школ, колледжей и вузов - веб-дизайн", - сообщила изданию Крайчинская.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году.