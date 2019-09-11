Жители Хабаровского края задолжали за свет около 11 млн рублей

ТАСС, 11 сентября. Жители Хабаровского края задолжали около 11 млн рублей за потребленную электроэнергию, энергетики вынуждены приступать к массовым отключениям квартир и частных домов в регионе, сообщила в среду пресс-служба Хабаровскэнергосбыта (филиал Дальневосточной энергетической компании).

"Хабаровскэнергосбыт приступает к массовым ограничениям подачи электроэнергии для должников за энергоресурсы. До конца сентября планируется ограничить энергоснабжение более 6,6 тыс. собственников квартир и частных домов в крупных городах края - Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Амурске. Общий долг злостных неплательщиков составил почти 11 млн рублей", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что наибольшее количество должников проживает в краевом центре - 4,7 тыс. человек в разных районах Хабаровска не оплатили вовремя электроэнергию. Их общий долг составляет около 7,8 млн рублей. Как сообщают в компании, массовые отключения - крайняя мера. Ранее сотрудники извещали абонентов о задолженности и возможных последствиях.

"Первым этапом является напоминание о необходимости своевременной оплаты - это печать и рассылка долговых квитанций, телефонные и личные переговоры с должниками, автодозвон. Если такие меры не действуют, то должнику вручается уведомление о возможном ограничении подачи электроэнергии. Если в течение 20 дней долг так и не погашен, приступаем к ограничениям", - приводится в сообщении комментарий начальника управления по работе с населением Хабаровскэнергосбыта Василия Гордиенко.

Вернуть электроэнергию в квартиры и частные дома энергетики намерены после полного погашения задолженности или заключения соглашения о реструктуризации долга.