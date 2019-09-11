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Жители Хабаровского края задолжали за свет около 11 млн рублей

До конца сентября планируется ограничить энергоснабжение более 6,6 тыс. должников

ТАСС, 11 сентября. Жители Хабаровского края задолжали около 11 млн рублей за потребленную электроэнергию, энергетики вынуждены приступать к массовым отключениям квартир и частных домов в регионе, сообщила в среду пресс-служба Хабаровскэнергосбыта (филиал Дальневосточной энергетической компании).

"Хабаровскэнергосбыт приступает к массовым ограничениям подачи электроэнергии для должников за энергоресурсы. До конца сентября планируется ограничить энергоснабжение более 6,6 тыс. собственников квартир и частных домов в крупных городах края - Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Амурске. Общий долг злостных неплательщиков составил почти 11 млн рублей", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что наибольшее количество должников проживает в краевом центре - 4,7 тыс. человек в разных районах Хабаровска не оплатили вовремя электроэнергию. Их общий долг составляет около 7,8 млн рублей. Как сообщают в компании, массовые отключения - крайняя мера. Ранее сотрудники извещали абонентов о задолженности и возможных последствиях.

"Первым этапом является напоминание о необходимости своевременной оплаты - это печать и рассылка долговых квитанций, телефонные и личные переговоры с должниками, автодозвон. Если такие меры не действуют, то должнику вручается уведомление о возможном ограничении подачи электроэнергии. Если в течение 20 дней долг так и не погашен, приступаем к ограничениям", - приводится в сообщении комментарий начальника управления по работе с населением Хабаровскэнергосбыта Василия Гордиенко.

Вернуть электроэнергию в квартиры и частные дома энергетики намерены после полного погашения задолженности или заключения соглашения о реструктуризации долга.

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