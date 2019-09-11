Мосгоризбирком до конца года передаст в Госдуму предложения по онлайн-выборам

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Московская городская избирательная комиссия подготовит предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего электронное голосование, основанные на итогах экспериментальных онлайн-выборов в Москве, проведенных 8 сентября, и представит их в Госдуму до конца текущего года. Об этом сообщил ТАСС в среду председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"У нас есть техническая группа, которая подведет итоги эксперимента, после этого мы обсудим, какие изменения необходимо внести в законодательство. Мы до нового года должны такую справку по итогам эксперимента представить в Государственную думу", - сказал Горбунов.

Как уточнил ТАСС замруководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Артем Костырко, для юридического совершенствования системы электронного голосования необходимо создать универсальный цифровой профиль гражданина. В настоящее время личные данные граждан в различных системах обновляются с разной скоростью и порой противоречат друг другу, так как информацию о себе в профилях вводит сам пользователь. В рамках эксперимента электронного голосования, который был проведен в Москве, было необходимо дополнительно подтвердить личность избирателя вводом данных паспорта, номера СНИЛС, адреса, а также личным посещением центра госуслуг "Мои документы".

"Законодательно необходимо закрепить проверку избирателем своего собственного голоса, что сейчас уже возможно с технической точки зрения. Необходимо прописать полномочия наблюдателей и комиссий электронных участков: есть специфика в приеме обращений, реагировании на трудности. Необходимо закрепить правила ручного пересчета, сверки данных в блокчейн и с панелей статистики", - сказал Костырко.

Эксперимент в Москве

Выборы в Мосгордуму состоялись в единый день голосования в 45 одномандатных округах. Эксперимент по онлайн-выборам прошел в трех избирательных округах: №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное).

Чтобы проголосовать онлайн, необходимо было подать заявление через личный кабинет на портале мэра Москвы с 24 июля по 4 сентября включительно. Специальный штаб, который контролировал проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, был создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.

Тестирование системы электронного голосования проводилось в столице четыре раза, ни в один из которых не состоялось взлома, а атаки хакеров были успешно отражены. Окончательный список участников электронного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва был определен 6 сентября: в рамках эксперимента в онлайн-режиме смогут проголосовать более 11,2 тыс. человек.