Теплое начало сентября в Петербурге вошло в пятерку самых жарких за весь период наблюдений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Почти по-летнему теплая погода в начале сентября в Санкт-Петербурге вошла в пятерку самых жарких осенних дней за весь период метеонаблюдений, сообщил в среду ТАСС главный синоптик города Александр Колесов.

"Средняя температура воздуха за первую декаду [сентября] составила +17,6 градусов, но не превысила прошлогодних значений, когда декадная температура достигала +18 градусов. Такое теплое начало сентября этого года входит в пятерку самых жарких лет за весь ряд наблюдений", - рассказал он, добавив, что экстремальной, со средней температурой воздуха +19,8 градусов, в настоящее время остается первая декада сентября 1938 года.

Вместе с тем, по приведенным им данным, 10 сентября в Петербурге максимальная температура воздуха достигла +26,8 градусов, став второй в ряду наблюдений после экстремально теплого 10 сентября 1883 года, когда дневная температура повышалась до +27,1 градусов.