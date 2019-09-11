{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минздрав: вопрос незарегистрированных в РФ лекарств должны решить в рамках "Фармы-2030"

В ведомстве подчеркнули необходимость развития производства препаратов в аптеке по рецепту врача для конкретного пациента

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Вопросы, касающиеся проблемы незарегистрированных в России лекарственных препаратов, необходимо решать в рамках стратегии Минпромторга "Фарма-2030", сообщила в среду директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

"Мы считаем, что в стратегии "Фарма-2030" это должно быть одно из приоритетных направлений в случаях, которые касаются детских лекарственных форм для отдельных пациентов", - сказала она.

Максимкина также подчеркнула необходимость развития в России малого производства - экстемпорального изготовления лекарственных форм, то есть производства препаратов непосредственно в аптеке по рецепту врача для конкретного пациента.

Стратегию "Фарма-2030" Минпромторг представил в июле 2019 года. Согласно документу, планируется создание в отрасли высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора и увеличение объема экспорта лекарственных средств не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом - до одного миллиарда долларов в год. В рамках госпрограммы развития фармацевтической промышленности "Фарма-2020" было выделено 4,5 млрд рублей и профинансировано более 400 проектов, направленных на разработку и трансферт технологий лекарственных форм.

Теги
Россия
РПЦ поддерживает законопроект Минздрава о запрете продажи крепкого алкоголя до 21 года
При этом председатель Синодального отдела Владимир Легойда отметил, что родителям никто не запрещает покупать алкоголь своим детям, не достигшим 21 года
Читать полностью