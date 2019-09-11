Россия выразила благодарность Армении за борьбу с искажением истории Второй мировой войны

ЕРЕВАН, 11 сентября. /ТАСС/. Москва высоко оценивает принципиальный подход Армении в вопросе борьбы с искажением истории Второй мировой войны и неучастие официального Еревана в мероприятии в Польше, которое стало очередным шагом к фальсификации событий прошлого. Об этом в среду заявил посол РФ Сергей Копыркин на круглом столе по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны

"Мы признательны армянской стороне за ее принципиальную позицию в борьбе с искажением истории и в этом контексте неучастие в этом мероприятии Польше. Это доказательство того, что Армения и ее народ ценят подвиги своих предков, чтят память погибших героев. Этот шаг армянских друзей, как и других братских народов, в очередной раз доказывает, что это была наша общая победа, и попытки разделить [народы] сиюминутной конъюнктурой обречены на провал", - отметил посол.

По словам главы российского диппредставительства, в 2020 году будет широко отмечаться 75-летие Победы над нацизмом. "Я уверен, что эта дата получит должный отклик и в Армении, мы будем праздновать вместе", - подчеркнул Копыркин.

Круглый стол по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны проводится в ереванском филиале МГУ, в котором участвуют послы РФ, Белоруссии, Казахстана, историки и политики.

Ранее высшее руководство Армении отказалось принимать участие в проводимых в Польше 1 сентября мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, несмотря на наличие приглашения. Россия приглашения не получила. При этом власти Польши использовали это мероприятие, чтобы подвергнуть критике действия СССР накануне войны и современную политику РФ.