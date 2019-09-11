Минздрав подготовил проект модернизации первичного звена здравоохранения

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ подготовило проект правительственного распоряжения о новых принципах модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщил в среду на заседании комитета Госдумы по охране здоровья заместитель министра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников.

"Министерство подготовило проект распоряжения правительства об утверждении новых принципов модернизации первичного звена. Мы смотрим на эту проблему достаточно широко, именно как на межведомственную. Если в деревне никогда не было электричества, оно должно там появиться вместе с модернизацией первичного звена здравоохранения", - сказал он.

Замминистра также отметил, что в реализации предусмотренных в распоряжении мероприятий будут участвовать также Минсельхоз, Минстрой, Минэкономразвития, Минюст, Минфин, Минобрнауки, Минпросвещения, Минтруд, Минпромторг.