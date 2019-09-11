Володин призвал Минобрнауки проанализировать соотношение зарплат преподавателей и ректоров

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в среду в ходе "правительственного часа" в нижней палате парламента призвал Минобрнауки отдельно проанализировать зарплаты управленческого состава и преподавателей высших учебных заведений.

"В разрезе каждого вуза можно посмотреть заработную плату с учетом управленческого звена и без учета управленческого звена. Это, в общем-то, сигнал ректорам, - сказал Володин. - Проанализировать, какая заработная плата у преподавателей без учета заработной платы ректоров вузов, проректоров, деканов факультетов, заведующих кафедрами".

"У нас сейчас средняя зарплата по вузу - а как вы знаете, в некоторых высших учебных заведениях ректоры получают очень высокую заработную плату - в десятки раз выше, чем заработная плата кандидата наук, доцента. И если мы с вами проанализируем, то увидим, что приблизительно заработная плата преподавательского состава, тех, кто непосредственно участвует в проведении занятий, меньше, то необходимо будет принять решение", - отметил спикер Госдумы. По его словам, депутаты поддержат данную инициативу.

"Все обсуждают заработные платы министров, депутатов, но у наших коллег из высшей школы у многих в десятки раз [они] выше. Если они так много делают для страны, конечно, это обоснованно. Кто-то если из них изобрел то, что продвигает страну и прогресс, тоже обоснованно. Но отрываться от коллектива не нужно", - резюмировал Володин.

Глава Минобрнауки Михаил Котюков в свою очередь пообещал подготовить и представить нижней палате соответствующую информацию. "У нас сегодня совершенствуется система оплаты ректорского корпуса. Мы обновляем ту нормативную базу, которая существует, и устанавливаем те ограничения, которые давно были. То есть не более чем, в среднем, в восемь раз зарплата ректора должна превышать среднюю в коллективе", - сообщил министр.