В дагестанском селе Ботлих открыли памятник ополченцам 1999 года и участникам других войн

МАХАЧКАЛА, 11 сентября. /ТАСС/. Памятник участникам Великой Отечественной войны, локальных войн и ополченцам - участникам боевых действий на территории Дагестана в 1999 году открыли в среду в селе Ботлих, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы и правительства региона.

"Сегодня глава Дагестана Владимир Васильев принял участие в церемонии торжественного открытия мемориала памяти выходцам из Ботлихского района, погибшим в Великой Отечественной войне, Афганистане, боевых действиях в августе-сентябре 1999 года и других локальных войнах", - сказал собеседник агентства.

По его словам, глава региона поприветствовал участников мероприятия и отметил, что в эти дни республика "отмечает очень важное событие - 20-летие разгрома международных бандформирований, вторгшихся на территорию Дагестана". "106 добровольцев были награждены орденами Мужества, 42 - медалями ордена "За заслуги перед Отечеством II степени", 16 - медалями "За отвагу", несколько сотен человек получили республиканские награды за мужество и самоотверженность, проявленные по отражению нападения бандформирований, восемь дагестанцев были удостоены званий "Герой Российской Федерации", - отметил Васильев.

При этом он напомнил, что в Цумадинском, Новолакском и Ботлихском районах в ходе боевых действий в 1999 году погибли 226 военнослужащих, 53 сотрудника органов внутренних дел, 25 ополченцев и 108 мирных граждан.

Высокая оценка

Глава республики отметил, что государство "высоко оценивает подвиг дагестанцев, доказательством является принятие закона Российской Федерации о получении ополченцами статуса ветерана боевых действий". "Я горд тем, что мог сегодня вручить им памятные медали. Я хочу сказать слова благодарности, признательности, пожелать им успехов, заверить, что мы будем работать над тем, чтобы Дагестан процветал, чтобы наши дети имели хорошее будущее, чтобы наша жизнь становилась лучше не на словах, а на деле. Я убежден, что у нас все это получится", - цитирует Васильева его пресс-служба.

Как сообщил ТАСС глава Ботлихского района Магомед Патхулаев, на мемориальный комплекс из республиканского бюджета было выделено около 9 млн рублей. Он представляет собой скульптурную композицию в виде скалы с изображением образов солдата Великой Отечественной войны, воина-интернационалиста и народного ополченца. Рядом установлены плиты с именами погибших воинов Ботлихского района, а на первом ярусе комплекса будет располагаться Музей воинской славы. Здесь также размещены вечный огонь и фонтаны.

"Памятник доблести солдата-победителя, воина-интернационалиста и отваге народного ополчения в борьбе с международным терроризмом изготовлен в Белоруссии скульптором, заслуженным художником Республики Дагестан Хизри Асадуллаевым. Он изготовлен из силумина, его высота пять метров", - рассказал Патхулаев.

События 1999 года