Улица в Грозном получит имя академика Энеева, участвовавшего в запуске Гагарина в космос

ГРОЗНЫЙ, 11 сентября. /ТАСС/. Улица имени российского ученого в области механики и процессов управления, академика РАН Тимура Энеева, расчеты которого использовались при запуске в космос в 1961 году Юрия Гагарина, появится в Грозном. Об этом сообщил в среду в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Академик Энеев умер 8 сентября на 95-м году жизни. Прощание с ученым прошло в среду утром в Москве в ритуальном зале Центральной клинической больницы управления делами президента РФ.

"Ушел из жизни один из основоположников космонавтики, академик, лауреат Ленинской премии и кавалер многих орденов Тимур Энеев. Тимур Магометович посвятил свою жизнь научной деятельности в области космонавтики. Я поручил изучить вопрос присвоения имени Тимура Энеева одной из улиц Грозного", - написал Кадыров.

Энеев родился 23 сентября 1924 года в Грозном. В 1959 году он стал доктором физико-математических наук. В 1968 году получил звание члена-корреспондента академии наук СССР, в 1992 году стал академиком РАН.

В 1950-х годах ученый занимался задачей управления ориентацией многоступенчатой ракеты. Впоследствии его расчеты были использованы при запуске первого искусственного спутника Земли, который состоялся в октябре 1957 года. Кроме того, Энеев проводил расчеты по изменению орбиты спутника, движущегося в верхних слоях атмосферы, которые показали, что перегрузки и высокая температура при спуске с орбиты не угрожают безопасности космонавта. Это открытие было учтено при принятии решения о полете человека в космос.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Ленина, Октябрьской революции и орденом Почета. Удостоен Золотой медали РАН им. Цандера и Золотой медали им. Келдыша. Лауреат Демидовской премии.