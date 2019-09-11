В КЧР до 2024 года по нацпроекту приведут в нормативное состояние около 124 км дорог

ЧЕРКЕССК, 11 сентября. /ТАСС/. Ремонт и обустройство дорог ведутся в Карачаево-Черкесской Республике по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". Всего до 2024 года на территории республики будет обустроено около 124 км дорог, рассказали ТАСС в Министерстве строительства и ЖКХ региона.

"В рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги" до 2024 года будет приведено в нормативное техническое состояние около 124 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Карачаево-Черкесской Республики", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что в рамках нацпроекта обычные пешеходные переходы в городах и на трассах республики будут переоборудованы в приподнятые с искусственными неровностями, это позволит увеличит безопасность на дорогах. Также в регионе до 2024 года будут обустроены 4 автоматических весогабаритных контрольных пунктов.

Ранее в пресс-службе главы и правительства республики сообщили, что в 2019 году на дорогах планируется установить 10 камер фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) и один пункт весогабаритного контроля. Задачи в рамках нацпроекта в регионе - к 2024 году на 10% снизить число дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в два раза уменьшить число аварийно-опасных участков, вдвое увеличить число стационарных камер фото-видеофиксации нарушений ПДД.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям не менее чем на 50%.